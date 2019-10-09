«Хорошо было слышно выстрел»: очевидица рассказала о дерзком ограблении в Москве

Очевидица произошедшего в Жулебино дерзкого ограбления рассказала «Звезде» подробности нападения на мужчину, у которого похитили сумку с крупной суммой денег. Девушка сообщила, что хорошо слышала выстрел и видела неизвестных.

«Очень хорошо было слышно выстрел», - сказала девушка.

Она добавила, что один из неизвестных был «точно худой» и видела, как неизвестные наклонялись к асфальту.

Инцидент произошел на улице генерала Кузнецова в Жулебино. По предварительной информации, четверо неизвестных в масках напали на мужчину. Угрожая предметами, похожими на топор и пистолет, они избили его и отобрали сумку.

По непроверенным сведениям, злоумышленники похитили 60 тысяч долларов и скрылись на автомобиле. В Москве для поимки нападавших объявлен план «Перехват».