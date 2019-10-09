Путин заявил, что зарплата медиков должна мотивировать их к эффективной работе
Президент попросил правительство подготовить план модернизации первичного звена здравоохранения.
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Владимир Путин заявил, что зарплата медиков в РФ должна мотивировать их к эффективной работе. Об этом глава государства рассказал на встрече в Кремле с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
«Без эффективного решения вопросов, в том числе и в этом сегменте, в первичном звене здравоохранения, мы, конечно, не решим один из главных вопросов здравоохранения в целом - это кадровый вопрос», - добавил глава государства.
Президент также попросил правительство подготовить план модернизации первичного звена здравоохранения и доложить о предложениях в этой сфере.