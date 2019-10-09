В Госдуме предложили запретить точечную застройку

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин предложил во время правительственного часа с участием вице-премьера по вопросам строительства и регионального развития Виталия Мутко заняться разработкой законодательства о точечной постройке высотных зданий в российских городах. Володин уточнил, что высотки не только уродуют исторические районы населенных пунктов, но и не подходят к инфраструктуре, где они возводятся.

«Давайте примем решение запретить точечную застройку… с одной стороны, не уродовали исторический центр и те части городов, где нет этих высоток... с другой - мы людей убережем от проблем. У нас под эти высотки не рассчитаны ни вода, ни дороги, ни транспортное сообщение, нет мест в детских садах рядом с этими высотками, нет мест в школах, поликлиниках. Но они у нас растут», - объяснил Володин.

Он предложил создать специальную рабочую группу, которая должна заняться этим вопросом. Володин уточнил, что на разработку законодательных инициатив потребуется месяц, после чего можно будет внести соответствующие изменения в законодательство.

«А потом, когда мы выйдем на нормативы, о которых вы говорите - 2021 год, другие даты, - мы скорректируем это законодательство. Но мы будем уже защищены федеральным законом от этой точечной застройки, уродующей города, от этих "серых" схем, проблем, которые нам несет этот подход», - сказал Володин.

Председатель Госдумы предложил дать поручение профильным комитетам подготовить проект постановления, в который внести решения по вопросам комплексной застройки и точечного строительства.

«Вместе с профильным министерством и Виталием Леонтьевичем (Мутко) согласовать подходы при внесении законодательных инициатив с тем, чтобы до конца года инициировать эти законопроекты», - предложил Володин.

Виталий Мутко, общаясь с журналистами, заявил, что решить проблемы жилищного строительства запретами на точечную застройку очень сложно.