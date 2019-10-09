В ДНР назвали новую дату отвода сил в Донбассе

Новая попытка разведения сил в населенном пункте Петровское на линии соприкосновения в Донбассе будет предпринята в четверг, 10 октября. Об этом заявили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) прекращения огня.

«Завтра будет предпринята вторая попытка возобновления отвода», - сказано в сообщении.

Отвод вооруженных сил в населенных пунктах Петровское и Золотое должен был начаться 9 октября, однако был сорван. В сообщении представительства в этом обвинили официальный Киев.

Напомним, украинская сторона не подтвердила миссии ОБСЕ готовность к началу отвода и не ответила на сигнальные ракеты ДНР и ЛНР, выпущенные в знак согласия на поведение этой операции.

Также ВСУ обстреляли Петровское, а украинские националисты попытались прорваться в Золотое, чтобы сорвать начало отвода сил.