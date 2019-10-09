Сирийские курды попросили у Москвы помощи в переговорах с Дамаском

В автономной администрации территорий на северо-востоке Сирии сообщили, что ждут от Москвы помощи в проведении переговоров с официальным Дамаском. Таким образом курды отреагировали на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Россия будет способствовать началу предметного диалога. Об этом говорится в заявлении пресс-службы администрации.

«Надеемся, что Россия сыграет роль гаранта и поддержит нас в этой связи», - цитирует заявление РИА Новости.

Сирийские курды рассчитывают на позитивный исход возможных переговоров и надеются, что ситуация в Африне, который в 2018 году в результате военной операции перешел под контроль турецких ВС, не повторится.

Ранее курды провели несколько безрезультатных переговоров с сирийскими властями.

В среду, по данным агентства Bloomberg, турецкие войска уже начали пересекать границу с Сирией в рамках своей спецоперации, целью которой являются создание безопасной зоны на северо-востоке страны и очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов.

Ранее Вашингтон отказался от участия в военной операции и заявил о выводе своих войск из этого района. Седьмого октября курдские «Сирийские демократические силы» заявили, что американские военные отошли от приграничных с Турцией территорий на севере Сирии, нарушив договоренности, достигнутые с союзными им курдскими формированиями.