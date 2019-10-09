Путин призвал Эрдогана тщательно взвесить ситуацию в Сирии

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры. Главы двух государств обсудили готовящуюся Анкарой на востоке от Евфрата военную операцию по созданию зоны безопасности в Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Лидеры России и Турции отметили важность обеспечения единства и территориальной целостности САР, уважения ее суверенитета. В то же время Владимир Путин в разговоре с Эрдоганом призвал тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб усилиям по урегулированию сирийского кризиса.

Пятого октября глава Турции заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшее время. А позже агентство Bloomberg со ссылкой на чиновника из Турции сообщило, что турецкие военные приступили к пересечению границы с Сирией, чтобы начать операцию по созданию зоны безопасности. Однако источник в администрации Эрдогана данную информацию опроверг и призвал дождаться официального подтверждения.