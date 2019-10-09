Покатался и продал: подросток в Москве разобрал на запчасти каршеринговое авто

В Новой Москве 17-летний подросток по имени Даниил сумел взять в аренду через специальное приложение для каршеринга автомобиль Volkswagen Polo, покатался на нем по поселку Коммунарка, а затем уехал в поселение Роговское. Там он поставил арендованную машину на Заречной улице, после чего начал разбирать ее на запчасти и продавать всем желающим.

В течение двух дней, с 15 по 17 сентября, молодой человек сумел реализовать запчасти с Volkswagen Polo на несколько сотен тысяч рублей.

«Все снятые детали он продал неустановленному лицу, которое сейчас разыскивается. А на предприимчивого Даниила возбуждено уголовное дело, ведь своими действиями он нанес ООО "Каршеринг Руссия" ущерб на сумму 289 тысяч рублей», - передает информацию правоохранительных органов сайт «Комсомольской правды».

Издание утверждает, что на данный момент в отношении 17-летнего Даниила возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража в крупном размере»).