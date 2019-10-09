Момент стрельбы в немецком Галле попал на видео

В Сети появилось видео стрельбы, произошедшей в среду, 9 октября, в немецком Галле. На кадрах видно, как из легкового автомобиля выходит человек, облаченный в спецодежду, который производит несколько одиночных выстрелов.

Ранее стало известно, что двое злоумышленников в немецком городе Галле открыли огонь по прохожим. Это случилось недалеко от местной синагоги и еврейского кладбища. По предварительным данным, погибли два человека. После совершения преступления нападавшие скрылись.

Позже один подозреваемый был задержан. Сейчас с ним работают полицейские.