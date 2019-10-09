Эрдоган объявил о начале операции ВС Турции в Сирии

Турция начинает военную операцию к востоку от реки Евфрат в Сирии. Об этом сегодня заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в своем Twitter.

По его словам, операция, получившая название «Источник мира», будет направлена, прежде всего, против РПК* и ИГ*.

«Наша миссия состоит в том, чтобы предотвратить создание террористического коридора через нашу южную границу и обеспечить мир в этом районе. "Источник мира" нейтрализует террористические угрозы в отношении Турции и приведет к созданию безопасной зоны, способствующей возвращению сирийских беженцев в свои дома», - заявил Эрдоган, подчеркнув, что Турция заинтересована в сохранении территориальной целостности Сирии.

Между тем, по сообщениям гостелевидения Сирии, турецкая армия начала операцию на севере страны авиаударами по городу Рас эль-Айн.

*РПК, ИГ - террористические организации, запрещены в РФ