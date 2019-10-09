В Кремле называли «криминальным чтивом» публикации NYT о «cпецподразделениях ГРУ»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сравнил публикации The New York Times о якобы роли ГРУ в отравлении Скрипалей и попытке переворота в Черногории с «криминальным чтивом».

«Подобная публикация из разряда "криминального чтива" - pulp fiction», - сказал Песков.

Отвечая на вопрос о заинтересованности Москвы в дестабилизации в Европе, официальный представитель Кремля сказал, что Россия «никоим образом» не заинтересована в этом.

Песков напомнил, что Владимир Путин неоднократно заявлял о заинтересованности России в выстраивании отношений с Европой в целом и на двусторонней основе с европейскими странами в отдельности.