В Кремле называли «криминальным чтивом» публикации NYT о «cпецподразделениях ГРУ»
Дмитрий Песков напомнил, что Владимир Путин неоднократно заявлял о заинтересованности России в выстраивании отношений с Европой.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сравнил публикации The New York Times о якобы роли ГРУ в отравлении Скрипалей и попытке переворота в Черногории с «криминальным чтивом».
«Подобная публикация из разряда "криминального чтива" - pulp fiction», - сказал Песков.
Отвечая на вопрос о заинтересованности Москвы в дестабилизации в Европе, официальный представитель Кремля сказал, что Россия «никоим образом» не заинтересована в этом.
Песков напомнил, что Владимир Путин неоднократно заявлял о заинтересованности России в выстраивании отношений с Европой в целом и на двусторонней основе с европейскими странами в отдельности.