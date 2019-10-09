Опубликованы первые кадры с места дерзкого ограбления в Москве

В столичном районе Жулебино четверо неизвестных в масках напали на мужчину и отобрали у него сумку, в которой находилась крупная сумма денег в иностранной валюте.

По предварительной информации, инцидент произошел на улице генерала Кузнецова. Неизвестные подошли к мужчине и, угрожая предметами, похожими на топор и пистолет, нанесли прохожему телесные повреждения.

«Отобрали у него сумку с деньгами, после чего скрылись с места происшествия на автомобиле Dodge», - приводит «360» слова представителя Петровки, 38.

Для поимки злоумышленников в столице объявлен план «Перехват». По неподтвержденной информации, у мужчины могло быть похищено около 60 тысяч долларов.