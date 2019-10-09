Опубликованы первые кадры с места дерзкого ограбления в Москве
Неизвестные в масках напали на мужчину и украли у него сумку с крупной суммой денег.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В столичном районе Жулебино четверо неизвестных в масках напали на мужчину и отобрали у него сумку, в которой находилась крупная сумма денег в иностранной валюте.
По предварительной информации, инцидент произошел на улице генерала Кузнецова. Неизвестные подошли к мужчине и, угрожая предметами, похожими на топор и пистолет, нанесли прохожему телесные повреждения.
«Отобрали у него сумку с деньгами, после чего скрылись с места происшествия на автомобиле Dodge», - приводит «360» слова представителя Петровки, 38.
Для поимки злоумышленников в столице объявлен план «Перехват». По неподтвержденной информации, у мужчины могло быть похищено около 60 тысяч долларов.