«Это не лечение»: врач-онколог о возможном переводе Заворотнюк на реабилитацию

Медики будут проводить занятия с Анастасией Заворотнюк в зале эрготерапии не для того, чтобы вылечить ее от онкологии, а для того, чтобы восстановить двигательную активность актрисы. Так хирург, врач-онколог Надежда Юдина прокомментировала «Звезде» информацию о том, что Заворотнюк могли доставить в медицинский центр для тяжелобольных пациентов, где ей предстоит пройти процедуру реабилитации.

«Они таким образом не лечат онкологию, а пытаются частично восстановить двигательную активность. Не более того. Это не лечение опухоли», - сказала Юдина.

При этом врач отметила, что такие процедуры не вредны для пациентов. Напротив, они необходимы, когда человек теряет способность двигаться.

Ранее стало известно, что Анастасию Заворотнюк перевезли в медицинский центр для тяжелобольных пациентов, где она будет проходить реабилитацию. Сообщалось также, что у артистки может быть паралич правой части тела: правая рука Заворотнюк не работает, кроме того, она не может самостоятельно передвигаться. Стоит отметить, что официального подтверждения этой информации нет.

Накануне СМИ сообщили, что звезда покинула стены частного медицинского центра, в котором, согласно неофициальным сообщениям, проходила лечение от опухоли головного мозга.