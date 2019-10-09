Матвиенко заявила о возможности переноса работы двух комитетов ООН в Европу

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что постоянные комитеты ООН могут быть переведены из США в Европу, если продолжится санкционная политика в отношении национальных делегаций других стран. Она уточнила, что это может быть Швейцария или Австрия.

Ранее участники российской делегации не получили американские визы для участия в Генассамблее ООН. На этом фоне российская сторона предложила перенести заседание Первого комитета Генассамблеи ООН из Нью-Йорка и, начиная с 2020 года, выбрать местом проведения сессий Вену или Женеву.

«Вопиющее, беспрецедентное нарушение международного права со стороны США. Сорвано заседание двух важнейших комитетов ООН в силу того, что не было кворума»,- заявила Матвиенко.

Спикер добавила, что если ООН не получит серьезных гарантий от властей США в том, что отказ в визах для членов национальных делегаций в дальнейшем допускаться не будет, то заседания «как минимум двух важнейших комитетов (комитета по разоружению и безопасности и правового комитета) перенести на другие площадки. По ее словам Матвиенко, Австрия и Швейцария же «ни разу не давали повода и не нарушали взятые на себя обязательства».