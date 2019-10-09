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На Украине заявили о незаинтересованности продлевать старый контракт по газу

Тамара Астапенкова
15:02 09.10.2019
Ранее Владимир Путин говорил о готовности России заключить на год контракт с Киевом.
На Украине заявили о незаинтересованности продлевать старый контракт по газу
© Фото: Jan Koller, CTK, Global Look Press

Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что украинская сторона не заинтересована в продлении старого контракта на транзит газа из РФ.

«Мы отделим нового оператора, передадим его "Магистральным газопроводам Украины". Единственным вариантом подписания контракта для российской стороны будет именно эта компания. Если честно, мне сложно представить, зачем новой компании, украинской стороне, может быть интересно продолжение старого контракта», - приводит РИА Новости слова Коболева.

Ранее Владимир Путин, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя», заявил, что Россия готова на год заключить контракт с Украиной на транзит российского газа, если Киев до конца года не успеет подписать новый договор в соответствии с европейским законодательством.

По словам Коболева, новый оператор уже передал российской стороне проект межоператорского соглашения. И после подписания договора, уже последует предметное обсуждение мощностей, сроков и тарифов.

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