На Украине заявили о незаинтересованности продлевать старый контракт по газу

Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что украинская сторона не заинтересована в продлении старого контракта на транзит газа из РФ.

«Мы отделим нового оператора, передадим его "Магистральным газопроводам Украины". Единственным вариантом подписания контракта для российской стороны будет именно эта компания. Если честно, мне сложно представить, зачем новой компании, украинской стороне, может быть интересно продолжение старого контракта», - приводит РИА Новости слова Коболева.

Ранее Владимир Путин, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя», заявил, что Россия готова на год заключить контракт с Украиной на транзит российского газа, если Киев до конца года не успеет подписать новый договор в соответствии с европейским законодательством.

По словам Коболева, новый оператор уже передал российской стороне проект межоператорского соглашения. И после подписания договора, уже последует предметное обсуждение мощностей, сроков и тарифов.