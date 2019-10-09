Опубликовано видео попытки украинских радикалов прорваться в район отвода сил в Донбассе

Украинские националисты пытаются прорваться в населенный пункт Золотое, где в среду, 9 октября, должно состояться разведение сил на линии соприкосновения в Донбассе. В Сети уже появились кадры с места событий.

Радикалы подошли к блокпосту в Кременном, дальше их не пропускают правоохранители: полиция перекрыла путь к Золотому автомобилями.

Как сообщает «Страна.ua», силовикам поступила команда открывать огонь по тем, кто пытается прорваться через блокпост. Националисты, в свою очередь, предпринимают попытки спровоцировать полицейских на столкновения. Пока стражи порядка стреляют только в воздух.

На месте радикалы организовали «штаб сопротивления», заявив, что они имеют два плана для срыва разведения сил.

Ранее в Луганской народной республике заявили, что отвод сил и средств с линии соприкосновения был сорван украинскими силовиками. Народная милиция ЛНР запустила сигнальную ракету, которая информировала о готовности возобновить разведение, однако ответа с украинской стороны не получила. Помимо этого, Вооруженные силы Украины открыли огонь по населенному пункту Петровский.