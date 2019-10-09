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Эксперт прокомментировал слова Трампа о разработке США «невиданного» оружия

Наталия Майорова
01:51 09.10.2019
Заявление Трампа, по мнению эксперта, напоминает 1980-1990 годы, когда США «разворачивали "звездные войны"».
Эксперт прокомментировал слова Трампа о разработке США «невиданного» оружия
© Фото: U.S. Navy

К заявлению американского президента Дональда Трампа о разработке в стране новых вооружений, «которых никто не может себе даже представить», не стоит относиться серьезно. Об этом в комментарии радио Sputnik сообщил военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин.

Он отметил, что США, безусловно, ведут разработку над перспективными видами оружия, однако если бы оно уже «было на выходе», то никто не стал бы об этом открыто заявлять.

«Все это проводится в режиме "совершенно секретно", все стараются поставить противника перед фактом», - подчеркнул он.

Заявление Трампа, по мнению Жилина, напоминает 1980-1990 годы, когда США «разворачивали "звездные войны"».

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