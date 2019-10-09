Стали известны подробности стрельбы в немецком Галле

Один преступник, открывший огонь по людям в немецком Галле, задержан, поиски второго, который скрылся на автомобиле, продолжаются. Об этом в своем Twitter сообщила местная полиция.

Как говорят очевидцы, происшествие произошло недалеко от еврейского кладбища. Неизвестные открыли огонь по людям, в результате погибли два человека.

В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов.