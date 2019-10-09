Стали известны подробности стрельбы в немецком Галле
Полиция призвала жителей города по возможности не покидать свои дома или найти укрытие.
© Фото: Guy Elster, Twitter
Один преступник, открывший огонь по людям в немецком Галле, задержан, поиски второго, который скрылся на автомобиле, продолжаются. Об этом в своем Twitter сообщила местная полиция.
Как говорят очевидцы, происшествие произошло недалеко от еврейского кладбища. Неизвестные открыли огонь по людям, в результате погибли два человека.
В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов.