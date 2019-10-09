В ДНР сообщили о срыве разведения сил в Петровском

Отвод сил в районе Петровского в Донбассе не состоялся. По информации ОБСЕ, переговоры по данному процессу между сторонами продолжаются.

На обсуждение отвода сил выделено еще два дня. Если стороны не договорятся в этот срок, то процесс можно будет считать сорванным.

Ранее представители самопровозглашенной Донецкой народной республики запустили две сигнальные ракеты в знак готовности начать отвод в районе Петровского. Как сообщила с места событий корреспондент «Звезды» Екатерина Габель, находившаяся на территории ДНР миссия ОБСЕ зафиксировала готовность ополченцев к процессу разведения сил. Однако со стороны ВСУ ответных действий так и не последовало.

О срыве Киевом процесса отвода сил сообщили и в ЛНР. Народная милиция самопровозглашенной республики запустила сигнальную ракету, информирующую о готовности возобновить разведение в районе Золотого, однако и там со стороны ВСУ ответный сигнал получен не был.

Договоренность об отводе сил ранее была достигнута на встрече контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.