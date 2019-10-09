В Кремле высказались о последствиях срыва разведения сил в Донбассе

В Кремле прокомментировали возможный срыв отвода войск в районе сел Золотого и Петровского в Донбассе 9 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нужно дождаться окончательного разрешения ситуации.

«Давайте дождемся, сорвется или нет разведение сил сегодня. Решение о встрече в "нормандском формате" будут принимать лично президенты (стран "нормандской четверки" - прим. ред.) и не в последнюю очередь президент России», - сказал он.

Он добавил, что выполнение Украиной минских соглашений позволит ей полностью разрешить конфликт на юго-востоке страны.

Ранее в Луганской народной республике заявили, что отвод сил и средств с линии соприкосновения сорван украинскими силовиками. Народная милиция запустила сигнальную ракету, которая информировала о готовности возобновить разведение, однако ответа с украинской стороны не получила. Помимо этого, Вооруженные силы Украины открыли огонь по Петровскому.

Создание зон безопасности в вышеуказанном районе является одним из озвученных Кремлем условий для продолжения диалога в «нормандском формате».