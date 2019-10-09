Роспотребнадзор назвал оптимальную температуру в квартирах

В осенне-зимний период температура воздуха в квартирах и офисах должна составлять от 18 до 24 градусов тепла. Соответствующий интервал является оптимальным для здоровья человека.

По данным Роспотребнадзора, если термометр будет показывать выше 24 градусов, то нагрузка на сердце человека будет увеличиваться, а он сам - уставать. Во благо не пойдет и слишком холодный воздух: если температура будет выше +18, то есть риск обострения хронических заболеваний сердечно-сосудистой, костно-мышечной, выделительной, эндокринной и других систем.

Напомнили в Роспотребнадзоре и о необходимости использования в осенне-зимний период специальных устройств для увлажнения воздуха.

«Низкая влажность оказывает негативное влияние на кожу и слизистые оболочки человека - они высыхают, что позволяет различным вирусам и бактериям проще проникать в организм», - приводит сообщение Роспотребнадзора сайт «Комсомольской правды».

Однако вредна для организма и высокая влажность, добавляют в ведомстве. При высокой температуре она приводит к слабости и снижению иммунитета.