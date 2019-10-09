«Выглядит по-детски»: эксперт оценил желание США выйти из Договора по открытому небу

Исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок объяснил радио Sputnik, зачем Вашингтону может понадобиться выход из Договора по открытому небу. По словам эксперта, суть в данном случае может исходить из политики «нет холодной войны – не нужна система сдержек», которую установили подобными соглашениями США и СССР много лет назад.

«Более того, звучат мнения, что “все это выгодно Москве”. Каким образом выгодно? Непонятно. Как раз прозрачность приводит к снижению напряжения, а не наоборот. Понятно, что логика США базируется не на фактах, а на общих представлениях: мол, российские самолеты, пролетая над территорией США, не только смотрят на объекты, которые были оговорены, но и шпионят. Это выглядит по-детски. Но, думаю, те, кто выступает за выход из договора, примерно так это обосновывают», - заявил Бышок.

Напомним, речь идет о заявлении американского конгрессмена Элиота Энгела, направившего советнику президента США по нацбезопасности письмо, в котором призывал правительство страны воздержаться от «опрометчивого действия» по выходу из Договора по открытому небу.