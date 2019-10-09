Первый космонавт ОАЭ объяснил причины увеличения своей головы в космосе

Голова первого космонавта из ОАЭ Хаззы аль-Мансури пришла в норму после возвращения с околоземной орбиты. Об этом рассказал он сам, в ходе пресс-конференции в Звездном городке.

Ранее, во время сеанса видеосвязи с борта Международной космической станции, он пожаловался на ряд неприятных симптомов, а именно потерю обоняния и увеличение головы в размерах. Сейчас арабский первооткрыватель невесомости чувствует себя хорошо, процесс его адаптации успешно завершился, а все симптомы исчезли спустя двое суток после возвращения на Землю.

«Это то, что случается с каждым астронавтом на орбите. Может показаться, что голова растет в объеме. Все из-за того, что жидкость в невесомости приливает к голове, но ее размер остается нормальным. Я не измерял ее размеры, это не было частью эксперимента», - рассказал астронавт.

Хазза аль-Мансури в компании россиянина Алексея Овчинина и американца Ника Хейга пробыл на борту МКС восемь дней, в течение которых провел ряд научных экспериментов. Мансури побывал во всех отсеках и снял видеоролик о станции на арабском языке. Отвечая на вопрос, что для него стало самым ярким воспоминанием о посещении космоса, арабский космонавт ответил – невесомость.