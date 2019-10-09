Неизвестные открыли стрельбу в немецком Галле
По предварительным данным, есть убитые. Преступники скрылись.
© Фото: Guy Elster, Twitter
В немецком городе Галле неизвестные открыли огонь по людям. По предварительным данным, в результате происшествия погибли два человека.
О случившемся в своем Twitter сообщила полиция города.
По данным очевидцев, злоумышленники открыли огонь недалеко от еврейского кладбища, а затем скрылись с места преступления на автомобиле.
Стражи порядка призвали жителей города не выходить по возможности из своих домов или найти безопасные места.
Информация о произошедшем уточняется. Точное число жертв и пострадавших устанавливается.