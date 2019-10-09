Неизвестные открыли стрельбу в немецком Галле

В немецком городе Галле неизвестные открыли огонь по людям. По предварительным данным, в результате происшествия погибли два человека.

О случившемся в своем Twitter сообщила полиция города.

По данным очевидцев, злоумышленники открыли огонь недалеко от еврейского кладбища, а затем скрылись с места преступления на автомобиле.

Стражи порядка призвали жителей города не выходить по возможности из своих домов или найти безопасные места.

Информация о произошедшем уточняется. Точное число жертв и пострадавших устанавливается.