Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

Ударный вертолет Ми-35 на военном параде в Индонезии разрушил трибуны, а также снес сцену с оркестром потоком воздуха.

Курьезный случай произошел во время празднования 74-летия образования вооруженных сил страны. Кадры инцидента сняли очевидцы и выложили в Сеть.

На записи видно, как местные военные проходят торжественным маршем, а их сопровождает винтокрылая машина. Пилот, не учитывая мощного потока воздуха, исходящего от винта, решает опустить вертолет ниже.

В результате плохо укрепленные конструкции стало сдувать, в воздух поднялись большие облака пыли. К счастью, никто не пострадал.

Ми-35 - многоцелевой ударный вертолет, «летающая боевая машина пехоты», модернизированный вариант Ми-24. Предназначен для уничтожения бронетанковой техники, огневой поддержки подразделений сухопутных войск, а также перевозки грузов в кабине и на внешней подвеске.