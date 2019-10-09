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СМИ: турецкие войска начали пересекать границу с Сирией

Ивана Живкович
13:28 09.10.2019
Курдское население призывает международное сообщество противодействовать действиям Анкары.
СМИ: турецкие войска начали пересекать границу с Сирией
© Фото: Mohamad Saeed, Globallookpress

Турецкие военные 9 октября начали пересекать границу с Сирией в регионе, где Анкара планирует провести операцию по созданию зоны безопасности. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на турецкого чиновника.

«Турецкие войска начали пересекать границу на северо-востоке Сирии, чтобы вынудить поддерживаемых США курдских бойцов отойти от границы», - цитирует Bloomberg чиновника.

Министр национальной обороны Турции, в свою очередь, отметил, что «в настоящее время продолжается процесс переброски войск к границе и подготовки к проведению операции».

По данным телеканала Al Arabiya, Силы демократической Сирии (СДС) призывают международное сообщество противодействовать Турции. Представители СДС заявляют, что ситуация на севере страны была нормальной до тех пор, пока Анкара не начала свою спецоперацию.

Первого октября президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начале турецкой операции. Основными ее целями заявлены очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение находящихся в Турции сирийских беженцев. Спустя пять дней Эрдоган провел переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом, который заявил, что не станет поддерживать и участвовать в военной операции Анкары. Седьмого октября стало известно, что Вашингтон начал отводить свои войска с северо-востока Сирии.

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