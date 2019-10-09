Врач-онколог прокомментировал перевод Заворотнюк на реабилитацию

Определенные процедуры могут влиять на ухудшения состояния здоровья больных со злокачественной опухолью. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал врач-онколог московской городской поликлиники №3 Александр Полтев, комментируя перевод актрисы Анастасии Заворотнюк на реабилитацию.

По его словам, важно знать, какие именно процедуры, в том числе, водные, будут проводить артистке.

«На опухоль, конечно, много чего может влиять. Тепловые процедуры они, обычно, увеличивают рост опухоли. Есть такое мнение», - сказал он.

Сегодня в СМИ появилась информация, что Заворотнюк, которая, по неподтвержденным данным, больна глиобластомой, перевели в другой медицинский центр для реабилитации. Утверждалось, что заболевание вызвало у звезды парез правой части тела, она не может передвигаться самостоятельно. Якобы чтобы избавиться от паралича, с актрисой будут проводить занятия в зале эрготерапии и водные процедуры.