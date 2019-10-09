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Нардеп Верховной рады опубликовал доказательства давления на Киев со стороны США

Ян Брацкий
13:20 09.10.2019
В сложившейся ситуации народный депутат Верховной рады Андрей Деркач обвинил бывшего главу Украины Петра Порошенко.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Pravda Komsomolskaya, Globallookpress

Сотрудники посольства США в Киеве оказывали давление на украинских следователей Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). В этом уверен депутат Верховной рады и главный инициатор уголовного расследования вмешательства Киева в выборы президента США Андрей Деркач. На специально организованной пресс-конференции нардеп опубликовал соответствующие документы.

Согласно им, первый замдиректора НАБУ Гизо Углава на протяжении нескольких лет отчитывался перед американским дипломатами, предоставляя им доступ к закрытой информации. Помимо этого, Деркач обнародовал письмо, в котором сотрудница НАБУ Полина Чиж получает прямые указания от сотрудницы посольства США предоставить информацию по делу в отношении экс-министра экологии и владельца компании Burisma Holdings Николая Злочевского.

В ходе пресс-конференции в «Интерфакс-Украина» народный депутат обнародовал суммы средств, которые были перечислены представителями Burisma Group, среди которых фигурирует и Хантер Байден. Речь идет о сумме не менее 16,5 миллиона долларов, подчеркнул Деркач.

«Я практически уверен, что ответственность за ту ситуацию, в которой оказалась Украина, персонально несет Петер Порошенко - за втягивание Украины во вмешательство в выборы президента в США, за громадное количество коррупционных скандалов и международной коррупции, которая не могла происходить без его контроля или участия», - уточнил депутат.

По его мнению, из-за действий бывшего президента Украины нынешний глава государства Владимир Зеленский оказался втянут в скандал с вмешательством в выборы в США. Неприятным довеском являются постоянные обвинения Украины в международной коррупции, упомянул Деркач.  

По результатам обращения нардепа еще в 2017 году было инициировано уголовное производство о вмешательстве Киева в избирательный процесс за океаном, однако решением Генпрокуратуры от 28 января этого года дело прекращено и закрыто. В данный момент это постановление обжаловано.

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