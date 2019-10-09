В ЛНР сообщили о срыве Киевом отвода сил

Украинские силовики сорвали отвод сил и средств в районе Золотого в Донбассе. Об этом журналистам сообщил руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Михаил Филипоненко.

По его словам, Народная милиция самопровозглашенной республики в 12:00 запустила сигнальную ракету, информирующую о готовности возобновить разведение сил и средств. Однако со стороны ВСУ ответного сигнала так и не последовало.

Еще две сигнальные ракеты в знак готовности начать процесс отвода сил в районе Петровского были запущены представителями ДНР. Однако, как сообщила с места событий корреспондент «Звезды» Екатерина Габель, находящаяся на подконтрольной ВСУ территории миссия ОБСЕ утверждает, что никаких сигналов со стороны ополчения не получала.

Договоренность об отводе сил ранее была достигнута на встрече контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.