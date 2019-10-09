Адвокат Лолиты рассказал о поддельных документах о правах на песни певицы

Лолита Милявская обратилась в Следственный комитет с требованием привлечь к ответственности продюсерскую компанию «Елена Кипер Паблишинг и Продакшн» за подлог с авторскими правами.

По ее словам, дело длится уже более года. Изначально Лолита подала в суд иски на стриминговые сервисы, которые разместили у себя композиции певицы «На "Титанике"», «Чудо чудное» и «Ты мое море». Кипер участвовала в заседании в качестве третьей стороны. Ее представители представили договор с Лолитой о праве на использование этих музыкальных произведений. Однако экспертиза показала, что подпись на документах не принадлежала Милявской.

Тогда адвокат певицы и направил жалобу в СК РФ уже непосредственно на продюсерскую компанию.

«Я удивлен, почему всплыла эта тема, потому что это было год назад. Мы написали заявление в СК, потому что фальсификация доказательств в ходе судебного процесса входит в компетенцию Следственного комитета. В ходе проверки была проведена экспертиза, по результатам которой было установлено, что подпись действительно не Лолиты. Но в СК посчитали, что это не фальсификация документов, а мошенничество. А поскольку мошенничество подведомственно МВД, материалы были переданы в МВД», - объяснил Жорин.

Елена Кипер ранее писала для Лолиты песни. Самой известной из них является «Ориентация север».