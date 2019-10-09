В Санкт-Петербурге началась встреча командующих ВМС прикаспийских государств

В Санкт-Петербурге началась третья рабочая встреча командующих Военно-морскими силами прикаспийских государств. Во встрече принимает участие главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов. В ходе встречи, которая будет проходить в городе на Неве с 9 по 11 октября, планируется обсудить ряд вопросов реализации базовых принципов взаимодействия и укрепления стабильности в Каспийском море.

Встречу открыл главком ВМФ России адмирал Николай Евменов. В своем вступительном слове он поприветствовал глав военно-морских делегаций и выразил уверенность в плодотворной работе в рамках проводимой встречи.

Планируется, что в ходе переговоров главнокомандующий Военно-Морским Флотом России адмирал Николай Евменов, командующий ВМС Исламской Республики Иран контр-адмирал Хоссейн Ханзади, командующий ВМС Республики Казахстан контр-адмирал Сакен Бекжанов и исполняющий обязанности командующего ВМС Азербайджанской Республики капитан первого ранга Заур Гумметов обсудят вопросы коллективной безопасности и всестороннего международного военно-морского сотрудничества в Каспийском море.

Данная встреча проходит в рамках реализации договоренностей, достигнутых президентами России, Казахстана, Туркмении, Ирана и Азербайджана по вопросам комплексной безопасности в акватории Каспийского моря в ходе Пятого Каспийского саммита, проводившегося в городе Актау (Республика Казахстан) в августе 2018 года.