Нобелевская премия по химии присуждена за разработку литий-ионных батарей

Нобелевская премия по химии в 2019 году присуждена ученым Джону Гуденафу, Стэнли Уиттингхему и Акире Йошино за разработку литий-ионных батарей. Об этом стало известно из релиза Нобелевского комитета Королевской шведской академии наук.

Церемония награждения названных лауреатов пройдет по традиции в Стокгольме 10 декабря, в день кончины основателя премии, шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля.

Сумма каждой премии в этом году составляет около миллиона долларов.