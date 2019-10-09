Нобелевская премия по химии присуждена за разработку литий-ионных батарей
Церемония награждения названных лауреатов пройдет по традиции в Стокгольме 10 декабря.
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Нобелевская премия по химии в 2019 году присуждена ученым Джону Гуденафу, Стэнли Уиттингхему и Акире Йошино за разработку литий-ионных батарей. Об этом стало известно из релиза Нобелевского комитета Королевской шведской академии наук.
Церемония награждения названных лауреатов пройдет по традиции в Стокгольме 10 декабря, в день кончины основателя премии, шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля.
Сумма каждой премии в этом году составляет около миллиона долларов.