В ДНР и ЛНР запустили сигнальные ракеты в знак готовности отвода сил
Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики запустили две сигнальных ракеты в знак готовности начать процесс отвода сил в районе Петровского в Донбассе.
Как сообщила с места событий корреспондент «Звезды» Екатерина Габель, миссия ОБСЕ, находящаяся на территории ДНР, зафиксировала готовность самопровозглашенной республики к разведению сил. В то же время представители миссии, работающие на подконтрольной ВСУ территории, утверждают, что не видели сигналов со стороны ополчения.
«Сейчас представители миссии ОБСЕ должны встретиться с коллегами на той стороне и обменяться мнениями», - отметила корреспондент.
Также сигнальная ракета в знак готовности к разведению сил была запущена ополченцами ЛНР.
Договоренность об отводе сил ранее была достигнута на встрече контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.