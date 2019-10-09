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Лабрадор едва не застрелил женщину из пистолета в США

Наталия Майорова
01:23 09.10.2019
Инцидент произошел во время поездки в автомобиле. Пуля попала женщине в левое бедро.
Лабрадор едва не застрелил женщину из пистолета в США
© Фото: pixabay

Лабрадор по кличке Молли едва не убил женщину во время поездки на автомобиле. Инцидент произошел в американском штате Оклахома.

По данным американских СМИ, собака ехала на заднем сиденье пикапа. На пассажирском сидении находилась 44-летняя женщина, а управлял автомобилем хозяин лабрадора. В какой-то момент транспортное средство остановилось, и собака решила прыгнуть в переднюю часть машины. В результате лабрадор наступил на заряженный пистолет, лежавший на центральной консоли. Пуля попала женщине в левое бедро.

Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшую. Полицейские обнаружили на центральной консоли следы от выстрела, что подтвердило показания водителя. По данным правоохранителей, мужчина страдает слабоумием. На инцидент обратило внимание ABC News.

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