Лабрадор едва не застрелил женщину из пистолета в США

Лабрадор по кличке Молли едва не убил женщину во время поездки на автомобиле. Инцидент произошел в американском штате Оклахома.

По данным американских СМИ, собака ехала на заднем сиденье пикапа. На пассажирском сидении находилась 44-летняя женщина, а управлял автомобилем хозяин лабрадора. В какой-то момент транспортное средство остановилось, и собака решила прыгнуть в переднюю часть машины. В результате лабрадор наступил на заряженный пистолет, лежавший на центральной консоли. Пуля попала женщине в левое бедро.

Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшую. Полицейские обнаружили на центральной консоли следы от выстрела, что подтвердило показания водителя. По данным правоохранителей, мужчина страдает слабоумием. На инцидент обратило внимание ABC News.