Свалку с личными документами граждан нашли в Саратове

В расселенном здании в Саратове обнаружены несколько десятков папок с копиями паспортов, водительских удостоверений, личными делами граждан, а также документы бывшего депутата городской думы Андрея Иващенко и справочник с телефонами членов правительства области.

Судя по вывеске на заброшенном здании, раньше там находилась страховая компания «Автознак 164». Кроме того, по данным местного издания «Четвертая власть», здесь же когда-то располагалась фирма «РИМП Геопроект», директором которой являлся экс-депутат гордумы Андрей Иващенко.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего и проводят проверку. За раскрытие персональных данных грозит уголовная ответственность.