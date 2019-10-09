Минюст РФ включил Фонд борьбы с коррупцией в список иноагентов
По заявлению министерства, в ходе «текущего контроля за деятельностью» ФБК были установлены признаки, позволившие принять соответствующее решение.
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Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен в список иностранных агентов. Такое решение приняли в российском Минюсте.
«Девятого октября некоммерческая организация "Фонд борьбы с коррупцией" включена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента», - говорится в пресс-релизе ведомства.
Данный шаг принят в связи с тем, что в ходе контроля за деятельностью фонда были установлены признаки, позволившие вынести такое решение. Остальные детали пока не уточняются.