Оскорбившая жителей Тулуна чиновница вышла на новую работу

Чиновница из Иркутской области, которую обвиняли в оскорблении пострадавших от паводка в Тулуне, нашла новое место работы. Ирина Алашкевич стала заместителем директора архитектурно-этнографического комплекса «Тальцы».

Уйти с предыдущей должности – руководителя пресс-службы губернатора Иркутской области – ее вынудила травля, ранее поясняла она.

«Я – заместитель директора по развитию (комплекса «Тальцы»). У меня в договоре, в должностной инструкции все мои задачи обозначены», - сказала Алашкевич в беседе с ТАСС.

В августе в Сети появилась аудиозапись, на которой женщина, чей голос похож на голос Алашкевич, оскорбляет пострадавших от паводка в Тулуне. В адрес тех, кто пришел на встречу с президентом, она употребляет слово «бичевня». Чиновница назвала запись сфальсифицированной, однако потом написала заявление об увольнении по собственному желанию и извинилась перед тулунчанами.