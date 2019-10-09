Улицкая оценила свои шансы на Нобелевскую премию

Российская писательница Людмила Улицкая удовлетворена своим попаданием в шорт-лист номинантов на получение Нобелевской премии по литературе. Об этом литератор заявила в телефонном разговоре со «Звездой». Писательница призналась, что рада оказаться в номинантах даже больше, чем возможной победе.

«Я думаю, что шансов практически нет, так как там стоят имена великих писателей, которые уже много лет находятся в этом шорт-листе. Само по себе это событие очень приятное, потому что я всегда считаю, что пребывание в шорт-листе намного важнее получения премии. Это всегда указание на определенный уровень качества, а когда вручается первая премия, то почти всегда имеют место политические или групповые интересы. Я вполне удовлетворена тем, что меня включили в список номинантов», - заявила Улицкая.

О том, что россиянка является одним из претендентов на получение главной премии, сообщил букмекерский сайт Nicer Odds. Помимо Улицкой, в списке Милан Кундера, Харуки Мураками и Джордж Мартин.

«Из всех остальных четверых человек, которые находятся в этом списке, я читала только Харуки Мураками. Остальные писатели не были переведены на русский язык. Я взглянула на этот список, там с очаровательным лицом совершенно островитянка, видимо, из современных писателей. Остальных я не знаю и ничего не могу сказать про них», - добавила писательница.

На вопрос о том, куда она потратит премию в случае выигрыша, писательница отвечать не стала, намекнув, что на этот случай у нее предусмотрена отдельная программа.

Церемония награждения по традиции должна состояться в Стокгольме 10 декабря - в этот день умер шведский изобретатель и учредитель премии Альфред Нобель. Каждый победитель получит премию в сумме девяти миллионов шведских крон, или почти один миллион долларов США. Четыре из пяти завещанных им выплат обычно вручаются в Стокгольме, премия мира - в Осло.