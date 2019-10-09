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Лавров назвал «опасной игрой» действия США в Сирии

Анна Касаткина
11:30 09.10.2019
По словам главы МИД РФ, действия американцев могут дестабилизировать обстановку в регионе.
© Видео: ТРК ЗВЕЗДА © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Соединенные Штаты ведут в Сирии опасную игру, которая может всколыхнуть весь регион. Об этом на пресс-конференции 9 октября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, процессы, которые происходят при участии американцев на северо-востоке республики в последние годы, являются прямым нарушением требований резолюции Совета Безопасности об уважении территориальной целостности и суверенитета САР. Он отметил, что США создали в сирийской провинции Хомс «квазигосударственные структуры» и «активно продвигали курдскую тему».

«Это очень опасная игра. И я убедился, когда мы были на днях в Ираке, разговаривали с иракскими курдами… они крайне встревожены тем, что такое, знаете, легкое обращение с крайне деликатной темой может всколыхнуть весь регион», - подчеркнул глава МИД.

Он добавил, что подобного развития событий необходимо избежать «любой ценой».

Ранее Турция заявила о возможном начале военной операции на севере Сирии для очистки территории от курдских формирований. После этого США вывели оттуда свои войска, хотя называли себя союзниками курдов. При этом президент Штатов Дональд Трамп заявил, что американцы не бросают курдов, продолжая оказывать им материальную помощь и поставляя оружие.

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