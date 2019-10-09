В Рязани задержан подозреваемый в убийстве ветерана и его супруги

В Рязани по подозрению в убийстве 91-летнего ветерана Великой Отечественной войны Павла Макеева и его супруги задержан местный житель, молодой человек 1999 года рождения. Об этом сообщили в региональном Следственном управлении СК РФ.

«Подозреваемый задержан, в настоящее время с ним проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств. Расследование уголовного дела продолжается», - уточняется на сайте Следственного управления СК РФ по Рязанской области.

Уголовное дело об убийстве супружеской пары было возбуждено 26 сентября, после того как тела ветерана и его жены с признаками насильственной смерти были найдены в их квартире в Рязани. Согласно одной из версий, убийство было совершено из корыстных побуждений. За информацию, которая поможет в раскрытии резонансного преступления, была назначена премия в 500 тысяч рублей.