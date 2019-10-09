Госдума отменила командировки депутатов в США до выяснения обстоятельств инцидента с Юмашевой

Госдума России приостанавливает все командировки депутатов в США до тех пор, пока официальный Вашингтон не объяснит инцидент с парламентарием Ингой Юмашевой и не принесет извинения. Об этом сообщила советник председателя Думы по СМИ Анастасия Кашеварова.

Шестого октября в аэропорту Нью-Йорка россиянке устроили допрос сотрудники ФБР. Более часа она отвечала на вопросы американских оперативников. В Соединенные Штаты Юмашева прилетела для участия в форуме «Диалог Форт-Росс». Российское посольство направило в Госдепартамент США официальную ноту протеста.

Накануне Юмашеву встретили в аэропорту Шереметьево. Комментируя случившееся, депутат заявила, что ее допрос является частью деструктивной политики Вашингтона по отношению к России. Несмотря на произошедшее в аэропорту Нью-Йорка, Инга Юмашева выступила за продолжение диалога с США и предложила опираться на здравые силы в американском обществе.