ФСБ показала кадры спецоперации по задержанию финансистов ИГ*

Опубликовано видео спецоперации по задержанию сторонников запрещенной в России организации ИГИЛ*. Накануне спецслужбы разоблачили деятельность финансистов-радикалов, которые под видом благотворительной деятельности собрали более шести миллионов рублей для воющих в Сирии боевиков.

Задержания прошли одновременно в девяти регионах страны, а в Кабардино-Балкарии пришлось ввести режим КТО.

Дома, в которых проживали задержанные, пришлось брать штурмом. В ходе обысков там были обнаружены крупные суммы денег, банковские карты, а также запрещенная религиозная литература.

Среди попавших в руки правоохранителей оказались участники вооруженного нападения на Нальчик в 2005 году, которое спланировал Шамиль Басаев.

*ИГ, ИГИЛ - террористическая организация, запрещена в РФ