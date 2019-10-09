ОБСЕ и СЦКК прибыли в район отвода войск в Донбассе

Международные наблюдатели ОБСЕ и представители Совместного центра контроля и координации прекращения огня (СЦКК) прибыли в район отвода войск в Донбассе. Телеканал «Звезда» публикует первые кадры с места событий.

Армии Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик 9 октября начнут разведение сил у села Петровское. Изначально выполнить отвод войск на участке в районе Петровского и Золотого планировалось 7 октября, однако потом эта дата была перенесена Киевом.

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Несмотря на запланированное разведение, Вооруженные силы Украины в период с 7 на 8 октября более 20 раз обстреляли названные населенные пункты. Создание зон безопасности в этом районе является одним из условий Кремля для продолжения диалога в «нормандском формате».