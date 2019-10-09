ООН столкнулась с «самым серьезным финансовым кризисом»

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гуттереш объявил об истощении финансовых ресурсов организации. Соответствующая информация приводится на странице официального представителя Генсека ООН Стефана Дюжаррика.

В публикации он отметил, что Гуттереш уже направил обращение странам-членам по вопросу о «самом серьезном финансовом кризисе», с которым столкнулась организация почти за десятилетие.

«Существует угроза того, что у организации резко сократятся финансовые ресурсы к концу месяца и она не сможет осуществлять выплаты персоналу и поставщикам», - подчеркнул он.

Гуттереш также выразил признательность 129 странам, внесшим взнос в бюджет ООН, а также призвал оставшиеся государства выполнить свои финансовые обязательства перед организацией. Как уточняется в заявлении – это единственный способ избежать просрочки по платежам, что может стать причиной нарушения деятельности в глобальном масштабе.

Генсек также подчеркнул, что сохранить средства для проведения дебатов на Генеральной ассамблее ООН удалось лишь благодаря мерам по сокращению расходов организации.