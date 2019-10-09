«Политический театр»: в Белом доме назвали незаконным импичмент Трампа

В Белом доме сочли начатый процесс импичмента главе США Дональду Трампу незаконным и отказались участвовать в расследовании, назвав все происходящее театром.

Юрисконсульт направил от лица Трампа письмо спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси и главам комитетов конгресса Энгелу, Шиффу и Каммингсу. В тексте послания говорится о том, что для начала расследования у инициировавших его демократов не имелось никаких конституционных оснований и «элементарного соблюдения гарантий судопроизводства».

«Они угрожают представителям исполнительной власти наказанием за то, что те отстаивают свои конституционные права и юридические прецеденты. Поэтому исполнительная власть не будет участвовать в этом политическом театре», - цитирует РИА Новости слова пресс-секретаря Трампа Стефани Гришэм.

Напомним, ранее в США начали процесс импичмента в отношении президента Дональда Трампа по причине его телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Политические оппоненты Трампа заявили, что тот во время звонка пытался заставить президента Украины начать расследование против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена в обмен на оказание финансовой и военной поддержки Киеву.