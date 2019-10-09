В Москве рассказали, как город готовят к зиме

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал о том, как столица готовится к скорому наступлению зимы.

Как он отметил, все тепловые сети Москвы прошли проверку, а снегоуборочная техника уже готова к работе. Общее количество ее единиц превысило цифру в 17 тысяч.

«Отработаны технологии утилизации снега через сплавные пункты», - цитирует Бирюкова «Вечерняя Москва».

Заммэра также добавил, что в течение последней пятилетки количество снегосплава в столице увеличилось до 550 тысяч кубометров в сутки.