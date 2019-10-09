Берлускони поделился впечатлениями от встречи с Путиным в Сочи

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони поделился впечатлением от своей поездки в Сочи. Он посетил российский город в связи с днем рождения президента РФ Владимира Путина.

Берлускони на своей странице в социальной сети отметил, что уже встретился с российским лидером.

«Мы обсудили отношения между Италией и Россией и международную ситуацию», - написал он в Facebook.

Перед этим Путин встречался с бывшим премьер-министром Италии в аэропорту Рима.

Седьмого октября президенту РФ исполнилось 67 лет. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, свой день рождения Путин провел на природе в кругу близких и друзей.

Накануне праздника Путин в компании главы Министерства обороны РФ Сергея Шойгу отправился на прогулку по сибирской тайге. Там российский лидер поднялся в горы и полюбовался осенней природой.