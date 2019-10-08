Попытка вскрыть банкомат с деньгами закончилась взрывом в Череповце

Житель Петрозаводска погиб при попытке вскрыть банкомат с наличными. Инцидент произошел сегодня в 5 утра в городе Череповце. В полицию обратились местные жители, которые обнаружили на первом этаже многоквартирного дома труп мужчины.

На место вызова прибыли сотрудники следственно-оперативной группы, которые установили, что погибший 1982 года рождения пытался вскрыть банкомат при помощи газового оборудования, однако не учел возможность его взрыва, что в конечном счете и произошло. Просмотрев запись с камеры видеонаблюдения, оперативники восстановили ход трагических событий.

Шансов выжить в замкнутом помещении у мужчины не было, отмечают эксперты. Скорее всего, он погиб мгновенно. Жители дома, в подъезде которого установлен банкомат, не пострадали. В настоящее время на месте происшествия работают эксперты, устанавливаются все обстоятельства ЧП.