СМИ сообщили о выписке из больницы Анастасии Заворотнюк

Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы. Об этом сообщил паблик Mash. По данным журналистов, звезду сериала «Моя прекрасная няня» вывезли из медицинской клиники, где она проходила лечение последний месяц. Сообщается, что Заворотнюк закрыли обслуживание по ОМС и завершили все лечебные процедуры в стационаре. По данным паблика, актриса продолжит лечение в другом месте.

Согласно опубликованным ранее данным, у Анастасии Заворотнюк диагностирована глиобластома - тип рака, убивший четыре года назад певицу Жанну Фриске.

В последний раз Заворотнюк появлялась на публике в апреле этого года, и тогда впервые пошли слухи о ее тяжелой болезни. Сама она перестала размещать новые фотографии в социальных сетях и отменила все спектакли.

Заворотнюк замужем за фигуристом Петром Чернышевым. В прошлом году у пары родилась дочь. При этом актриса прибегала к процедуре ЭКО, что, по мнению некоторых экспертов, и могло спровоцировать болезнь.