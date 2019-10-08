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В России может исчезнуть крафтовое пиво

Ян Брацкий
09:37 08.10.2019
Компаниям, которые производят пенный напиток по оригинальной рецептуре, с 1 января 2021 года придется свернуть свою деятельность.
В России может исчезнуть крафтовое пиво
© Фото: Georgiy Rozov, Globallookpress

В России, возможно, прекратится производство крафтового пива. Это может произойти сразу после вступления в силу нового регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2021 году.

Документ регламентирует вопросы безопасности алкогольной продукции, и его положения будут обязательными к исполнению на территории Российской Федерации.

Новыми правилами производство крафтового пива не предусмотрено, а значит, деятельность компаний, которые выпускают пенное по собственным рецептам, с 1 января 2021 года будет остановлена, заявили в Росстандарте.

В России согласно действующим ГОСТам предусмотрен розлив пшеничного, светлого и темного пива, однако введение единого стандарта для крафта не планируется, добавили в ведомстве.

«Учитывая разные подходы к изготовлению крафтового пива, на данный продукт не может быть разработан общий ГОСТ, так как продукция имеет разные технологии и разные рецептуры, а также разные ингредиенты и компоненты, разные вкусы и разные цвета», - цитирует RT заявление Росстандарта.

Согласно новому регламенту ЕАЭС изменятся требования к самому пиву. Теперь им будет считаться напиток, содержащий в себе не менее 80% солода и менее 20% несоложеного сырья.

Поскольку производство крафтового пива не узаконено никакими документами, некоторые сорта этого напитка можно отнести к контрафакту, считают в Росстандарте.

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