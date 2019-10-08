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Плавучий космодром «Морской старт» могут отправить из США в Россию

Ян Брацкий
08:59 08.10.2019
После получения разрешения от американского Госдепартамента платформа будет готова к транспортировке в Россию.
Плавучий космодром «Морской старт» могут отправить из США в Россию
© Фото: S7 space

Пусковую платформу проекта «Морской старт» подготовили к транспортировке из США в Россию, предварительно демонтировав с нее все иностранное узлы и агрегаты. Речь об информационно-связном оборудовании компании Boeing.

Для дальнейших работ по транспортировки платформы, которая принадлежит группе компаний S7, необходимо дождаться разрешения государственного департамента США, сообщает РИА Новости.

Сейчас на эту тему ведутся переговоры, ход которых в Роскосмосе не комментируют, ссылаясь на то, что «Морской старт» это частный космодром. Единственное, о чем ранее заявил глава российской госкорпорации Дмитрий Рогозин, это то, что новым местом приписки платформы может стать порт в Большом Камне под Владивостоком.

Возможный переезд «Морского старта» в России обсуждается с 2013 года. В качестве альтернативных мест дислокации также рассматривался Крым и Вьетнам. В итоге проект в 2016 году был продан группе компаний S7, которая планировала возобновить пусковую деятельность и заказала на Украине ракеты «Зенит».

Спустя два года S7 стала полноправной владелицей плавучей платформы. Общая сумма сделки составила около 150 миллионов долларов, однако до ракетных пусков дело так и не дошло. В рамках сделки российская компания завладела всем имущественным комплексом «Морского старта»: самой платформой, кораблем Sea Launch Commander, платформой Odyssey с установленным на ней оборудованием ракетного сегмента, а также интеллектуальными правами.

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